Пермяка за убийство в пьяной драке отправят в колонию на 11 лет

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И вновь алкоголь, и вновь пьяная драка. 37-летний пермяк за убийство своего собутыльника ближайшие 11 лет жизни проведет в колонии особого режима. Подробности рассказали в краевом Следственном комитете.

Так, 3 мая двое мужчин в квартире в Мотовилихинском районе Перми распивали алкоголь. В процессе между ними возникла ссора. В итоге виновный нанес оппоненту серию ударов руками и ногами, а также деревянной палкой. От травм пострадавший скончался на месте.

Вердикт суда виновному был однозначным – 11 лет колонии особого режима.