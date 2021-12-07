В Прикамье в этом году в пожарах погибли 253 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье с начала 2021 года жертвами пожаров стали 253 человека, в их числе – 23 ребенка. Печальными данными с нами поделились в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Всего на территории региона произошел 4 231 пожар. Статистику прошлого года цифра превысила на 8%. Травмы в пожарах получили 229 человек, 23 из которых не совершеннолетние.

Как отмечают спасатели, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.