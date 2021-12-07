МЧС предупреждает о сильных ночных морозах в Прикамье

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей Прикамья и гостей нашего региона о морозах, которые продолжатся и в ночь с 7 на 8 декабря. Так, ночная температура воздуха опустится до -22…-17 градусов. А при прояснениях - до -27 градусов.

Днем будет существенно теплее: в районе -10…-5 градусов, по северу до -15 градусов ниже нуля.

Отметим, что в отдельных районах Пермского края возможна и гололедица. К счастью, уже в среду в регионе станет гораздо теплее и о морозах до поры до времени мы забудем.

Спасатели рекомендуют одеваться по погоде и быть внимательными на дорогах как водителям, так и пешеходам.

Синоптики рассказали, когда из Пермского края уйдут 30-градусные морозы

В регионе продолжает хозяйничать арктический антициклон (Подробнее...)