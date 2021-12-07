В Перми выбрали подрядчика для строительства улицы Крисанова

Так будет выглядеть новая развязка. Фото: Министерство транспорта Пермского края.

В Перми заявку на реконструкцию первой очереди улицы Крисанова подала только одна компания - «АБЗ-ДОРСТРОЙ». С ней и планируют в ближайшее время заключить контракт краевые власти.

Компании предстоит построить транспортную развязку на пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов.

После подписания контракта подрядчик должен приступить к началу подготовительных работ – это освобождение земельных участков и переустройство подземных коммуникаций.

По графику строительно-монтажные работы разделены на 4 этапа. Полностью строительство должно завершиться к середине 2024 года.