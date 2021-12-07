Федор Емельяненко познакомился с молодежным активом «Азота»

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Молодежь филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» встретилась со звездами мирового спорта - Федором Емельяненко, четырехкратным чемпионом мира по ММА по версии PRIDEFC, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо, председателем наблюдательного совета Союза ММА России, и Кириллом Сидельниковым, титулованным бойцом FedorTeam, шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Встреча молодых работников «Азота» с легендами ММА прошла в формате беседы в новом музее предприятия. Спортсмены рассказали азотчикам, что мотивирует их на победы и как они воспитывают «спортивный дух».

- Увидеть, а тем более пообщаться лично с Емельяненко – дорогого стоит. Для меня Федор – человек дела и слова. Поэтому было важно узнать его мнение на разные темы, в том числе, воспитание детей. Ценно, что предприятие делает такие встречи возможными, - комментирует Алексей Белкин, начальник отделения специализированного ремонта ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Встреча молодежного актива «Азот» с Федором Емельяненко и Кириллом Сидельниковым завершилась фотосессией и раздачей автографов. Азотчики подарили почетным гостям фирменную спецодежду «Уралхима» и памятные подарки с символикой юбилейного года филиала «Азот» компании «Уралхим». А чемпионы, в свою очередь, вручили Андрею Семенюку, директору филиала «Азот» компании «Уралхим», благодарственное письмо за значительный вклад в развитие и поддержку смешанных единоборств в Пермском крае. Музею филиала «Азот» - боксерские перчатки со своими автографами.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК» Уралхим»:

- Встречи молодых сотрудников предприятия с известными людьми, лидерами мнений, – необходимы. Они мотивируют на достижение целей. Недаром Федор Емельяненко назвал себя человеком труда. Потому что и в спорте, и на производстве нужно хорошо потрудиться, чтобы прийти к желаемому результату. Будет здорово, если наши сотрудники, их дети, будут иметь возможность общаться со своими кумирами.

Мероприятие состоялось в рамках открытия межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступила Группа компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Радмир Габдуллин, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодежной политике, Президент Союза MMA России, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Межрегиональная программа «Уралхима» и «Уралкалия» - «Миссия чемпиона», которую мы запустили, была согласована с нашим главным руководителем - Дмитрием Аркадьевичем Мазепиным. Онее утвердил и, по сути, дал старт. Также эта программа связана с программой компании «Уралхим» - «Уралхим» – детям». Она включает в себя приезд лидеров общественного мнения, известных спортсменов, педагогов, врачей.

Справка:

Поддержка спорта – важное направление социальной политики «Уралхима» и «Уралкалия». В Пермском крае компании поддерживают федерации плавания, бокса, тхэквондо, кикбоксинга, дзюдо, самбо, греко-римской борьбы, армреслинга, хоккея, фигурного катания, лыжных гонок. В Березниках «Уралхим» реализует благотворительные программы «Уралхим» – спорту» и «Уралхим» – детям», развивает собственный культурно-спортивный центр «Азот», в котором есть Дом спорта и лыжная база. На базе Дома спорта работают секции: баскетбол, бокс, художественная гимнастика, шахматы, футбол, легкая атлетика, карате. Среди его выпускников – спортсмены массовых разрядов, чемпионы края, России и Европы в различных дисциплинах.