Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 10:26

За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 687 человек

Число смертей от ковида перевалило 7 тысяч
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Прикамье - 145 613.

Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Прикамье - 145 613.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье за сутки еще 687 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Проведено 2 496 ПЦР-тестов, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 266 пациентов, 115 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Прикамье - 145 613. Скончались за минувший день - 26 пациентов с инфекцией, всего - 7 008 человек.