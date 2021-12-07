За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 687 человек

Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Прикамье - 145 613. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье за сутки еще 687 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Проведено 2 496 ПЦР-тестов, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 266 пациентов, 115 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Прикамье - 145 613. Скончались за минувший день - 26 пациентов с инфекцией, всего - 7 008 человек.