Владелец баров Old Moose откроет в Перми рюмочную

Бар Old Moose. Фото: Яндекс.Карты

В Перми появится новый гастрономический проект – рюмочная «Парадная». Заведение разместилось по улице Куйбышева, 33 и откроется на текущей неделе (18+). Об этом сообщает издание Business Class.

Автор проекта - Илья Заковырин, известный горожанам и гостям нашего города как основатель пивных баров Old Moose, а также мясного ресторана The Hound и доставке суши и роллов «Чайка суши».

В рюмочной гости смогут попробовать настойки, наливки и различный ассортимент крепкого алкоголя. А также закуски к ним.