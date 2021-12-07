Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 6:28

В суде решают вопрос о продлении ареста Бекмансурову, устроившему бойню в пермском университете

Сам он сейчас проходит психологическую экспертизу
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На судебном заседании присутствует следователь, прокурор, и адвокат бывшего студента вуза.

На судебном заседании присутствует следователь, прокурор, и адвокат бывшего студента вуза.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

7 декабря в суде Дзержинского района решается вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете. На судебном заседании присутствует следователь, прокурор, и адвокат бывшего студента вуза.

- Завершить следствие по делу до 12 декабря следствие не может по ряду причин, поэтому считает необходимым продлить арест Бекмансурову на 2 месяца 7 суток по 20 февраля 2022 года, - обратился следователь к суду

Сам обвиняемый не может присутствовать в суде так как находится на стационарной психологической экспертизе.