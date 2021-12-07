В суде решают вопрос о продлении ареста Бекмансурову, устроившему бойню в пермском университете

На судебном заседании присутствует следователь, прокурор, и адвокат бывшего студента вуза. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

7 декабря в суде Дзержинского района решается вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете. На судебном заседании присутствует следователь, прокурор, и адвокат бывшего студента вуза.

- Завершить следствие по делу до 12 декабря следствие не может по ряду причин, поэтому считает необходимым продлить арест Бекмансурову на 2 месяца 7 суток по 20 февраля 2022 года, - обратился следователь к суду

Сам обвиняемый не может присутствовать в суде так как находится на стационарной психологической экспертизе.