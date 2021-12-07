Во время стрельбы в Пермском университете не работала сигнализация

В ПГНИУ во время нападения не работала сигнализация. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми во время нападения Тимура Бекмансурова на университет не работала система оповещения. Это выяснилось после проведенных проверок, в том числе, управлением Федерального казначейства, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснилось, что систему сигнализации купили на федеральные деньги, приняли ее неисправной, а потратили более 35 млн рублей.

«ПГНИУ приняты и оплачены работы на поставку оборудования для системы видеонаблюдения и его монтаж, оборудование для системы контроля и управления доступом и его монтаж на объектах университета в неработоспособном состоянии, не отвечающим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. - Что является неправомерным расходованием средств субсидии на иные цели и свидетельствует о причинении ущерба РФ». - говорится в опубликованном документе».

Напомним, 20 сентября студент первого курса юридического факультета ПГНИУ пришел в вуз с оружием и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали – сорок. Бекмансуров выжил и оправлен в СИЗО на время следствия.

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