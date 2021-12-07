В Пермском крае будет создана особая экономическая зона

В Прикамье может быть создана особая экономическая зона. Фото: архив "КП"

В Прикамье может быть создана особая экономическая зона – территория, где будет действовать особый налоговый режим. Решение об этом будет принимать федерация, необходимые документы туда уже направлены.

Предполагается, что в экономической зоне у предприятий будет особый льготный налоговый режим. Он рассчитан на 49 лет и даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты на длительный срок.

- Особая экономическая зона – это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства, - сказал губернатор Дмитрий Махонин. - Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение.

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