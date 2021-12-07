Синоптики рассказали, когда из Пермского края уйдут 30-градусные морозы

В Прикамье морозы продлятся до среды, а потом резко потеплеет. Фото: архив "КП"

Одевайтесь потеплее, пермяки, на улице хозяйничает сильный мороз, без шарфов и варежек выходить не стоит. Неделя началась в Пермском крае с резкого похолодания. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, сколько оно продлится.

Во вторник погоду в Пермском крае продолжит определять арктический антициклон. В Перми холоднее всего будет в первой половине ночи, когда температура опустится до −22…−24 , по краю ожидается от −20 до −27 . Затем немного потеплеет, днем на большей части края −14…−17 (на севере это значительно выше, чем в понедельник). Но вечером во вторник в Перми, на юге и востоке края снова может похолодать до −19…−24 . Это выше нормы на 7−9 .

В среду ожидается резкое потепление и будет много снега и дождя. В Пермском крае потепление начнется утром в среду (ожидается −10…−15 , по востоку до −18 ). Днем и в ночь на четверг – сильный снегопад. В ночь на четверг уже возможен дождь, температура повысится до −1…−3 , на северо-западе до 0 .