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Общество6 декабря 2021 16:03

В Прикамье врачи выдавали липовые больничные за 10 тысяч рублей

Они получили за это больше полусотни взяток
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

В одной из больниц Краснокамска – скандал. Там поймали за руку двух медиков на взятках. Они брали по 10 тысяч рублей за липовый больничный или справку на получение социального пособия.

- Два должностных лица одной из городских больниц обвиняются по статьям о служебном подлоге и мелком взяточничестве, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - Занимая должности, в соответствии с которыми осуществляли экспертизу временной нетрудоспособности, они организовали через посредников незаконную выдачу больничных листов. За вознаграждение до 10 тысяч рублей они вносили ложные сведения в документы, предоставляющие право гражданам на получение социальных выплат и освобождающие их от выполнения трудовых обязанностей. Всего установлено более 50 эпизодов такой деятельности.

Уголовное дело по этим фактам будет рассматриваться в Краснокамском городском суде.