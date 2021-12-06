В Прикамье врачи выдавали липовые больничные за 10 тысяч рублей

Фото: архив "КП".

В одной из больниц Краснокамска – скандал. Там поймали за руку двух медиков на взятках. Они брали по 10 тысяч рублей за липовый больничный или справку на получение социального пособия.

- Два должностных лица одной из городских больниц обвиняются по статьям о служебном подлоге и мелком взяточничестве, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - Занимая должности, в соответствии с которыми осуществляли экспертизу временной нетрудоспособности, они организовали через посредников незаконную выдачу больничных листов. За вознаграждение до 10 тысяч рублей они вносили ложные сведения в документы, предоставляющие право гражданам на получение социальных выплат и освобождающие их от выполнения трудовых обязанностей. Всего установлено более 50 эпизодов такой деятельности.

Уголовное дело по этим фактам будет рассматриваться в Краснокамском городском суде.