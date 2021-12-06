В Прикамье осудили виновника пожара, из-за которого сгорели двое детей и шестеро взрослых

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В мае этого года в Кудымкаре произошла страшная трагедия: во время пожара в частном доме погибли восемь человек, в том числе двое детей - 5 и 10-лет. Виновным в этом признали 27-летнего местного жителя.

- Он не обеспечил требования пожарной безопасности при монтаже отопительного котла и дымовой трубы, - сообщили в краевой прокуратуре. - При эксплуатации печи произошло нагревание строительных конструкций деревянного дома, и ночью стены загорелись. В результате находившиеся в доме жильцы, среди которых было двое малолетних детей, погибли на пожаре.

Суд приговорил кудымкарца к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Он еще может обжаловать этот приговор.

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