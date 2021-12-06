Из Перми можно будет улететь в Прагу

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аваиаперевозки до столицы Чехии решили поддержать краевые власти. Начиная с 15 июня будущего года, они готовы субсидировать полеты из Перми до Праги и обратно. Как сообщили в Минтрансе, предполагается, что авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Напомним, ранее в Чехию летали самолеты «Уральских авиалиний», но полеты отменили из-за пандемии. В августе Россия сняла ограничения на авиаперелеты в эту страну.

В будущем году из бюджета также будут поддерживать полеты из пермского аэропорта в Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу и Челябинск.