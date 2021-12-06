В Перми открыли новый корпус школы дизайна «Точка»

Фото: администрация Перми.

Этого события ждали долго.

- В городе открылся новый корпус одного из крупнейших образовательных учреждений, он оснащен самым современным цифровым оборудованием, - сообщил на своей странице в Instagram глава Перми Алексей Дёмкин. - Школа «Точка» несколько лет подряд занимает первую строчку рейтинга уникальных школ города, и теперь это обучение доступно для большего числа детей.

Новый корпус «Точки» по улице Василия Татищева в микрорайоне Красные Казармы, который рассчитан на 1225 учеников, будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, а корпус на бульваре Гагарина - на дизайне и архитектуре.

На приобретение оборудования для школы «Точка» в городском бюджете выделили 69 миллионов рублей. Новый корпус оснастили современной мебелью, ноутбуками, проекторами, компьютерами, многофункциональными устройствами, спортинвентарем.

В корпусе школы уже начали заниматься ученики начальных классов, а с января занятия начнутся и у старшеклассников.

Как отметил Алексей Дёмкин, открытие школы стало возможным благодаря серьезной поддержке краевого правительства и лично губернатора Дмитрия Махонина. Важно, что новое здание значительно разгрузит другие школы района. Многие люди покупали жилье в этом микрорайоне с расчетом на «социалку». Сейчас дети смогут получать качественное школьное образование непосредственно рядом с домом.

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В корпусе школы - 52 учебных кабинета для начальной, основной и средней школы, 3 спортивных больших зала, столовая и актовый зал на 450 мест, 5 кабинетов информатики, 3 практикума по химии, физике, биологии, медиатека, коворкинг, 4 мастерских - столярная, слесарная, домоводства, швейного дела.

«Точка» - это единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». Дизайн-знания и творческое мышление необходимы проектировщикам, инженерам, руководителям бизнес-процессов, предпринимателям и всем успешным людям.