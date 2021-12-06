В Перми за сутки от гололеда пострадали 36 человек

В Перми в воскресенье в травмпункты обратилось 36 человек, после падений на гололеде. Фото: архив "КП"

В Перми в воскресенье, 5 декабря, в травмпункты Перми обратилось 36 человек, которые пострадали от гололеда, об этом рассказали в Минздраве региона. На этот день пришелся пик пострадавших. Из-за резкого перепада температур с субботы на воскресенье лужи замерзли и тротуары в городе превратились в катки.

Пермяки публиковали фото в социальных сетях, с комментариями, что тротуары не посыпаны реагентами. В итоге – 36 пострадавших. Для сравнения, в пятницу и субботу падений и травм из-за гололеда было зафиксировано всего по 7.

Кстати, на этой неделе синоптики вновь обещают резкий перепад температур, а ночь на 7 декабря окажется самой холодной.