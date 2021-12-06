Пропавшую молодую мать из Пермского края нашли в больнице Екатеринбурга

Ирина Я. Фото: паблик ЧП ДТП Пермь/Вконакте

Окончены поиски 34-летней уроженки Суксуна Ирины Я. Об этом "КП" сообщила ее племянница.

Напомним, в марте 2021 года Ирина уехала из Суксуна в Екатеринбург к своим сестрам. В родном городе у нее остались двое детей, за которыми присматривали родные. 15 ноября Ирина перестала выходить на связь и родственники девушки обратились с заявлением в полицию. Сегодня, 6 декабря, племянница девушки рассказала, что Ирина нашлась в больнице в поселке Пышма под Екатеринбургом.

- Она сказала, что в больнице, что с ней все хорошо, но из-за чего она туда попала, не рассказала. Я в Перми, поэтому не смогу к ней приехать, а вот сестры, думаю, к ней поедут, - рассказала племянница пропавшей женщины.

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