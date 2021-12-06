В Перми стали реже вызывать «скорую» к больным коронавирусом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сократилось число вызовов скорой помощи к больным COVID-19. Как рассказали в пресс-службе Пермской станции скорой медицинской помощи, за месяц к больным ковидом было совершено 4 940 вызовов против 8 662 вызовов в октябре.

А всего за ноябрь общее число выездов скорой помощи уменьшилось на 5 тыс. Всего «скорую» вызывали 41 551 раз. Из них вызовов экстренной форме – 6040, в неотложную помощь передано 11871 вызовов.

Напомним, пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь на следующих территориях: Пермский городской округ, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ и Ильинский городской округ.