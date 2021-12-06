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Происшествия6 декабря 2021 5:38

Из Москвы вернулся последний пострадавший в пермском университете

Он провел в больнице 2,5 месяца
Анна Маркова
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Стрельба в университете произошла 20 сентября.

Стрельба в университете произошла 20 сентября.

В Пермь на прошлой неделе из клиники в Москве был выписан последний пострадавший в пермском университете.

Все пострадавшие во время стрельбы в университете вернулись из московских клиник в Пермь

Из Москвы в Пермь вернулся последний пострадавший во время стрельбы в университете. С момента, когда 7 раненых спецбортом МЧС доставили в Москву, прошло более 2 месяцев.

- Последний пациент был выписан и прибыл в Пермь в четверг, - сообщили в Минздраве Пермского края.

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