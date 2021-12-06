Синоптики рассказали, какие дни окажутся самыми холодными на этой неделе в Пермском крае

В Прикамье на неделе термометр покажет до - 30 градусов. Фото: Анна Маркова

В Прикамье неделя с 6 по 12 декабря окажется контрастной. Сначала нас заморозит до – 30 градусов, а потом резко потеплеет. Подробный прогноз опубликовали специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», вот что они рассказали.

Неделя начнется с арктического вторжения и окажется очень холодной. 6 декабря местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток −17…−22° (по югу −12…−17°, по северу ночью −22…−27°C). Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Похоже, что понедельник и вторник окажутся самыми холодными днями на неделе.

7 декабря ночью −19…−24° (при прояснениях до −29°C), днем −15…−20°.

В среду в регионе произойдет резкое и значительное потепление. В среду днем на теплом фронте вероятен сильный снег, а ближе к полуночи – гололедные явления. Если ночью будет по краю до – 15…20°, то - днем 0…−5°

В четверг температура воздуха в регионе повысится до −4…+1°, но на этот раз оттепель более вероятна в северных районах.

К пятнице днем ожидается на уровне 0…−5°. Обойдется без существенных осадков. К выходным, предварительно, вновь ожидается похолодание.