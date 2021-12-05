Новые заболевшие ковидом проживают в 31 территории Прикамья

В Прикамье за минувшие сутки коронавирусом заболели 693 человека в 31 территории.

В Прикамье за минувшие сутки коронавирусом заболели 693 человека в 31 территории. Больше всего случаев в Перми – 421. В Чайковском заболели 40 жителей, в Березники – 30. В Чусовском городском округе - 27, в Чернушинском городском округе – 24, в Пермском муниципальном районе – 21, в Лысьвенском городском округе – 19.

В Березовском муниципальном районе - 13 новых случаев, в Соликамском городском округе – 12, в Краснокамском городском округе – 11, в Кунгуре – 10.

По 7 положительных тестов у жителей Красновишерска и Кудымкарском муниципальном округе. В Осинском городском округе заболели 6 человек. В Кунгурском районе, Горнозаводском и Суксунском городских округах - по 5 случаев. В ЗАТО Звездный и Очерском городском округе - по 4. В Гайнском муниципальном округе и Добрянском городском округе - по 3.

В Кудымкаре, Октябрьском городском округе, в Александровском, Большесосновском, Карагайском и Ординском муниципальных округах по два инфицированных.

В Бардымском и Кочевском муниципальных округах, Верещагинском и Ильинском городском округе по одному.

Всего в Пермском крае 144236 подтвержденных случаев с начала пандемии COVID-19.