Главный терапевт Пермского края рассказала, как восстановить обоняние после ковида

Этот рецепт нужно повторять утром и вечером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Не чувствуйте запахов после перенесенной новой коронавирусной инфекции, не восстановилось обоняние? Сейчас расскажу, что делать!», - говорит главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

Врач поделилась простым рецептом, который доступен всем. Каждое утро и вечер нужно ощущать 4 запаха: лимон, гвоздика, эвкалипт, роза, по 20 секунд 2-3 месяца.

Недавно мы рассказывали, как врач-реаниматолог с 30-летним стажем пермской МСЧ №9 Лариса Циммер, опубликовала в своем блоге обращение к антипрививочникам, где объясняет, что здравоохранение сейчас парализовано ковидом, а получить медицинскую помощь по другим заболеваниям можно только в частных клиниках. Подробнее читайте тут.