Инспекция труда проверит законность отстранения работников завода «Машиностроитель» в Перми

Около ста человек не смогли попасть на работу без QR-кодов на завод в Перми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная инспекция труда в Пермском крае проведет проверку после полученной информации о том, что некоторые сотрудники завода «Машиностроитель» не были допущены до работы.

Специалисты направили запрос в региональное Управление Роспотребнадзора, а также работодателю для оценки сведений об ущербе и причинении вреда заводчанам.

Напомним, порядка сотни непривитых сотрудников, у которых не было сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе не пустили на завод.

В руководстве завода сообщили, что исполняют постановление Главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. К таким отнесены и работники промышленных предприятий, согласно выпущенному постановлению.