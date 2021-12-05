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Общество5 декабря 2021 13:02

Инспекция труда проверит законность отстранения работников завода «Машиностроитель» в Перми

Их не пустили на предприятие без прививки от коронавируса
Анна Маркова
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Около ста человек не смогли попасть на работу без QR-кодов на завод в Перми.

Около ста человек не смогли попасть на работу без QR-кодов на завод в Перми.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная инспекция труда в Пермском крае проведет проверку после полученной информации о том, что некоторые сотрудники завода «Машиностроитель» не были допущены до работы.

Специалисты направили запрос в региональное Управление Роспотребнадзора, а также работодателю для оценки сведений об ущербе и причинении вреда заводчанам.

Напомним, порядка сотни непривитых сотрудников, у которых не было сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе не пустили на завод.

В руководстве завода сообщили, что исполняют постановление Главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. К таким отнесены и работники промышленных предприятий, согласно выпущенному постановлению.