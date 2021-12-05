За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 693 человека

С начала пандемии от коронавируса умерли 6 960 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Пермском крае провели 10 170 ПЦР-исследований на коронавирус, по результатам тестов опасную инфекцию подтвердили у 693 жителей края. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Таким образом на 5 декабря общее число инфицированных в Прикамье достигло 144 236. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 286 пациентов. Из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от коронавируса умерли 6 960 человек.

Напомним, власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. До этого дня в Пермском крае сохраняется режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. Сохраняется запрет на работы кафе, ресторанов и клубов с 23.00 до 6.00 часов, в эти часы они могут работать только на вынос или по доставке, исключения есть только для кафе в аэропорту и на вокзалах. Также до 10 января жителей края без QR-кода или сертификата о вакцинации не пустят в ряд заведений. Список мест, куда пермяков не пустят без QR-кода или сертификата о вакцинации, читайте в нашем материале.