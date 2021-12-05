Синоптики рассказали, когда в Пермский край придут 30-градусные морозы

В Прикамье на неделе придут морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало зимы в Прикамье оказалось аномально теплым, но с 5 декабря лужи на дорогах и тротуарах застынут, в регион придут крепкие морозы. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, похолодание начнется в воскресенье. Уже вечером, 5 декабря, столбик термометра опустится до –15…–8°, в Перми около –9°. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с.

По предварительному прогнозу, похолодание будет недолгим, захватит первую половину следующей недели. Его принесет арктический воздух. Минимальная температура воздуха 6 – 7 декабря прогнозируется на уровне –28…–23°, на севере до - 30, в Перми около –24°, максимальная температура воздуха в эти дни –20…–15°, в Перми около –15°.

В среду, 8 декабря, холод начнет отступать, температура повысится в среднем на 8–14°, с 9 по 11 декабря станет еще теплее, примерно на 3–8° и ожидается на уровне –13...–3°.