В Пермском крае за сутки заболевших ковидом обнаружили в 36 территориях

В Пермском крае с начала пандемии зафиксировано 143 543 случая новой коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 695 жителей в 36 территориях.

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что 355 заболевших - в Перми, 42 – в Чайковском, 37 – в Пермском муниципальном районе, 32 - в Березниках, 24 – в Чернушинском городском округе, 21 – в Бардымском муниципальном округе.

Еще по 19 случаев в Краснокамском и Соликамском городских округах, 15 – в Уинском муниципальном округе, 13 – в Суксунском городском округе, 12 – в Чусовском, 10 – в Кунгуре, 8 – в Лысьвенском городском округе, 7 - в Верещагинском и Осинском городских округах.

По 6 заболевших в Добрянском городском округе, ЗАТО Звездный и в Березовском и Куединском муниципальных округах. По 5 случаев в Александровском муниципальном и Красновишерском и Октябрьском городских округах.

По 4 - в Кудымкаре, Карагайском, Гайнском и Ординском муниципальных округах. По 3 - в Нытвенском городском и Еловском и Кишертском муниципальных округах. В Горнозаводском городском округе, Кудымкарском муниципальном округе и в Кунгурском районе по 2 новых случая, в Губахе, Косинском муниципальном и Гремячинском и Очерском городских округах – по 1.

Напомним, в Перми 5 декабря будут работать пять пунктов вакцинации. В них можно сделать прививку от коронавируса и гриппа. Список пунктов вакцинации с адресами и режимом работы здесь.