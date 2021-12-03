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Общество3 декабря 2021 7:02

В Перми на улице Якутской увеличили максимальную скорость для движения автомобилей

Дорогу отремонтировали и установили новые знаки
Анна Маркова
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Улицу Якутскую отремонтировали и увеличили максимальную скорость движения.

Улицу Якутскую отремонтировали и увеличили максимальную скорость движения.

Фото: Олег Укладов

В Перми после ремонта на улице Якутской увеличили максимальную скорость для движения автомобилей. Теперь там можно ехать со скоростью до 90 км/ч.

Подрядчик обновил проезжую часть по обеим полосам на участке улицы Якутской от Соснового бора до границы с Кировским районом. Отремонтированы тротуары, подходы к остановкам.

Установлены новые знаки «Начало» и «Конец населенного пункта», на дороге нанесли разметку.

Кстати, определился подрядчик, который построит новый участок пермской улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Им стала компания из Питера.