В Перми на улице Якутской увеличили максимальную скорость для движения автомобилей

Улицу Якутскую отремонтировали и увеличили максимальную скорость движения. Фото: Олег Укладов

В Перми после ремонта на улице Якутской увеличили максимальную скорость для движения автомобилей. Теперь там можно ехать со скоростью до 90 км/ч.

Подрядчик обновил проезжую часть по обеим полосам на участке улицы Якутской от Соснового бора до границы с Кировским районом. Отремонтированы тротуары, подходы к остановкам.

Установлены новые знаки «Начало» и «Конец населенного пункта», на дороге нанесли разметку.

Кстати, определился подрядчик, который построит новый участок пермской улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Им стала компания из Питера.