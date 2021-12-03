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Происшествия3 декабря 2021 3:59

В Пермском крае завершено расследование случая, когда станок разрубил рабочего

Инспекция труда выяснила, что произошло на производстве
Анна Маркова
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Далее расследованием будут заниматься следователи.

Далее расследованием будут заниматься следователи.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае инспекция труда провела расследование после гибели рабочего на деревообрабатывающем предприятии в Гремячинске. 41-лений помощник лущильщика был найден зажатым в станке своим коллегой.

Принцип работы лущильного станка таков: бревно вращается вокруг собственной оси, а древесина режется на волокна. Станок выполняет срез тонкой ленты древесины при помощи широкого резца.

По информации источника, в какой-то момент рабочий заметил, что в станке что-то застряло, чтобы исправить это, мужчина, нарушив правила безопасности, не выключил станок и полез устранять проблему, станок сработал при виде человека, мужчина скончался на месте.

- За нарушение требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает инспекция. - Материалы расследования направлены в органы следствия.

Мужчина погиб на месте. Фото предоставлено очевидцем.

Мужчина погиб на месте. Фото предоставлено очевидцем.