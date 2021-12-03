В выходные в Пермском крае небольшое потепление, метели и сильный ветер

В Прикамье в выходные возможны метели. Фото: Юлия Лоза

Зима в Пермском крае никак не может определиться, оставаться ей или немного придержать морозы. По крайней мере, в ближайшие 3 дня так и будет, синоптики говорят, что в пятницу, 3 декабря, прохладно днем –8…–3°. По северу местами сильные гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица.

В субботу снова немного потеплеет и пойдет снег, возможна даже метель.

Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы 15–18 м/с. Ночью –4…+1°, на крайнем севере до –9°, днем –1…4°.

В субботу температура вновь начнет понижаться. Ожидается небольшой снег, местами умеренный, метель. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью –8…3°, днем –7…–2°.