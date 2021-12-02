«Молот» упустил домашнюю победу над «Дизелем»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» не смог переиграть дома пензенский «Дизель». Игра, прошедшая в Перми вечером 2 декабря, завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

К началу третьего периода пермяки уступали – 0:2. Но после Глебов сократил отставание, а Денис Цыганов и вовсе вывел «молотобойцев» вперед своим дублем – 3:2. Однако последнее слово в матче осталось за гостями, которые под занавес встречи забили две шайбы. Отыграться пермяки уже не смогли – 3:4.

Следующий матч «Молот» вновь проведет дома. Соперник – казанский «Барс». Матч состоится 4 декабря.

Ранее «молотобойцы» со счетом 8:0 разгромили самарский ЦСК ВВС.