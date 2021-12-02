Жители дома по улице Снайперов, 16 в Перми мерзли в квартирах по вине УК «Профком»

Фото: «Т Плюс»

Проверка тепловых режимов жилого дома по ул. Снайперов, 16 в Индустриальном районе выявила нарушения работы внутридомовых сетей, за которые отвечает ООО УК «Профком». Ранее жители обратились к властям региона с просьбой проверить качество предоставления услуги отопления. Проверка также подтвердила, что в контуре ответственности «Т Плюс» до ввода в здание теплоноситель подается с нормативными параметрами.

Как установили энергетики, в жилом доме по ул. Снайперов, 16, не отрегулирована система отопления, в результате не весь объем теплоэнергии распределялся по батареям. Фактически, часть тепла возвращалась невостребованной, так как управдом не выполнял свои обязанности. Управляющей компании выдано предписание по устранению нарушений, в том числе, рекомендовано изменить диаметр сужающего устройства на вводе в дом. Срок выполнения – 04 декабря.

Исполнителем коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение» в квартирах горожан являются организации, обслуживающие здания – УК и ТСЖ. Именно к ним нужно адресовать вопросы о низком качестве отопления и горячей воды. В 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка теплопринимающих установок домов, а также мероприятия на внутридомовых сетях: промывка системы отопления, устранение «завоздушивания», замена запорной арматуры в подвале и т. д.

УК/ТСЖ несут ответственность за подготовку внутридомовых сетей и теплопринимающих установок, от работы которых напрямую зависит качество коммунальных услуг. Жители оплачивают эти услуги управдомам, поэтому вправе требовать от УК/ТСЖ выполнения своих обязанностей.