Житель Пермского края на внедорожнике насмерть сбил женщину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Пермь – Екатеринбург водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Кадры ДТП попали на видео.

Как рассказали наши коллеги из «КП-Екатеринбург», смертельная авария произошла 26 ноября около шести вечера на 201-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. 43-летний водитель Toyota Land Cruiser из Прикамья сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте.

Водителем внедорожника оказался житель Орды со стажем вождения 25 лет. По его словам, на трассе перед машиной внезапно возник пешеход. Несмотря на то, что водитель резко нажал на педаль тормоза, избежать столкновения не удалось.

Погибшая 61-летняя жительница деревни Нижний Арий приехала домой из Екатеринбурга – она гостила у своих детей.