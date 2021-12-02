Состав пермских «звездочек» покинули семь футболисток

Надежда Ильиных и Кристина Хорошева. Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Состав ЖФК «Звезда-2005» покинули семь футболисток. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе пермского футбольного клуба.

Так, завершились трудовые контракты с форвардом Натальей Гриб, полузащитниками Таисией Нестеренко и Яной Литвиненко, защитником Алесей Лынько и голкипером Натальей Воскобович.

Помимо этого, клуб расстался и с двумя воспитанницами – форвардом Надеждой Ильиных и полузащитником Кристиной Хорошевой.

Напомним, прошедший сезон в женской Суперлиге-2021 «Звезда-2005» завершила на четвертом месте турнирной таблицы.