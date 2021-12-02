Фото: УЗПМ

От каждого Нового года мы всегда ждем маленького, но чуда. А наивысшей радостью считается возможность поделиться этим чудом с другими. На «Уральском заводе противогололедных материалов» уверены, что чудеса важнее для маленьких жителей Краснокамска, поэтому в начале декабря коллектив УЗПМ решил вновь организовать предновогоднюю акцию «Город добрых сердец».

Она рассчитана на детей с ограниченными возможностями, а также тех, кто в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особой заботе и внимании.

В этом году к благотворительной акции присоединились партнеры предприятия – «КАМА Картон», «Краснокамский РМЗ», «Пермтрансжелезобетон», поэтому в Краснокамске планируется масштабный новогодний праздник. Организаторы «Города добрых сердец» пригласят 1000 детей на новогодние представления во Дворец культуры «Гознак» и ККДЦ (РДК им. Ленина), где Дед Мороз и Снегурочка вручат им сладкие подарки.

«Мы счастливы тем, что в этом году нам удастся принести праздник в каждую семью, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями, - комментирует директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылёв. – Мы благодарны всем предприятиям, кто решил поддержать нашу инициативу и подарить праздник особенным детям. Я надеюсь, что акция станет традиционной для города промышленников и вовлечет в нее новые коллективы краснокамских предприятий. На УЗПМ уже появилась добрая примета: чтобы год был удачным, а все начинания увенчались успехом, необходимо исполнить детскую мечту – подарить настоящий новогодний праздник».