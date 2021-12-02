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Общество2 декабря 2021 11:27

В Перми на завод «Машиностроитель» не пустили около сотни непривитых сотрудников

У них не было сертификата о вакцинации или медотвода
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: pzmash.ru

Фото: pzmash.ru

В Перми на завод «Машиностроитель» не смогли попасть порядка сотни непривитых сотрудников по причине отсутствия сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе. Об этом сообщает издание Business Class.

В руководстве завода сказали, что исполняют постановление Главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. К таким отнесены и работники промышленных предприятий, согласно выпущенному постановлению.

В профсоюзе также сослались на нормативный документ Роспотребнадзора, согласно которому 20% персонала завода могут иметь медотвод от прививки. Но у собравшихся у проходной завода не было такой справки. И в случае отказа от вакцинации сотрудников станут отстранять от работы без сохранения зарплаты.