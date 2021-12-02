Райффайзенбанк предлагает кредит по фиксированной ставке 5,99%

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 5,99% на потребительский кредит и на рефинансирование при оформлении финансовой защиты. Диапазон возможного займа — от 30 000 до 3 млн руб, а срок — от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту.

«Мы стремимся предлагать не только выгодные, но и простые способы решения финансовых вопросов. Это предложение максимально прозрачно: клиент получит кредит ровно по той ставке, которую видит в рекламе», — говорит Алексей Пылов, директор офиса Райффайзенбанка в Перми.

При рефинансировании клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

До 1 млн руб. можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счёт в течение нескольких минут. Клиентам также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца.

Предложение актуально до 31 декабря 2021 года, подробности можно узнать на сайте.