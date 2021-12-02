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Общество2 декабря 2021 9:21

В Пермском крае чиновник отказался от взятки в 1 млн рублей

О поступившем ему предложении он сообщил правоохранителям
Анна Маркова
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За взятку в 1 млн рублей компания получила штраф в 12 раз больше.

За взятку в 1 млн рублей компания получила штраф в 12 раз больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае чиновник отказался от взятки в 1 млн рублей, которую ему предлагали за содействие в победе в аукционе. Подробности преступления рассказали в прокуратуре Прикамья.

Организация, что планировала победить в аукционе, занимается поставками медоборудования. Они предложили чиновнику 1 млн рублей, но тот отказался и обратился к правоохранителям.

Летом этого года генеральный директор компании передал ему через посредников взятку более 1 млн рублей. Деньги передавали под контролем сотрудников полиции, мужчину задержали на месте преступления. Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица».

Суд назначил компании штраф - 10 млн рублей. На взяткодателя также возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.