За взятку в 1 млн рублей компания получила штраф в 12 раз больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае чиновник отказался от взятки в 1 млн рублей, которую ему предлагали за содействие в победе в аукционе. Подробности преступления рассказали в прокуратуре Прикамья.

Организация, что планировала победить в аукционе, занимается поставками медоборудования. Они предложили чиновнику 1 млн рублей, но тот отказался и обратился к правоохранителям.

Летом этого года генеральный директор компании передал ему через посредников взятку более 1 млн рублей. Деньги передавали под контролем сотрудников полиции, мужчину задержали на месте преступления. Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица».

Суд назначил компании штраф - 10 млн рублей. На взяткодателя также возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.