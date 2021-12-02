В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 690 человек

Всего вирус был подтвержден у 142 155 жителей Прикамья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 690 человек. Сутками ранее их было на 5 больше. Роспотребнадзор сообщает, что сделано 9 835 ПЦР-тестов на ковид.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 302 пациента с коронавирусом, 119 из них подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 890 человек, за сутки – 21. Всего вирус был подтвержден у 142 155 человек.

Кстати, в Минздраве рассказали, что в регион привезли крупную партию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». 71 400 доз препарата будут использованы для ревакцинации. Кроме этого ее ставят тем, кто переболел ковидом в последние 6 месяцев.