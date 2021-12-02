В Пермском крае на работника управляющей компании обрушился козырек подъезда

Сотрудника УК в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

В Гремячинске утром 2 декабря на мужчину обрушился козырек подъезда. Происшествие случилось у дома по улице Грибоедова, 15. Об этом сообщает прокуратура Пермского края. На место вызвали спасателей и скорую, мужчина получил серьезные травмы ног, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

- В результате обрушения конструкции придавило работника управляющей компании, который с бригадой приехал на ее ремонт, - рассказали подробности произошедшего прокурор Гремячинска Рустем Дарипов. - По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и жилищного законодательства.