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«Уралхим» и «Уралкалий» готовы зафиксировать цены на удобрения до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на основного владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина сообщает РИА Новости.

- Правительство вместе с производителями удобрений провели несколько важных совещаний, было принято решение о заморозке цен. Производители удобрений подписали и взяли на себя обязательство обеспечить сельхозпроизводителей необходимым количеством удобрений по ценам, значительно ниже высоких цен, которые сегодня сложились на внешних рынках. Я так думаю, что сегодня они зафиксированы до конца мая. Но правительство сделало нам намек, что они бы хотели, чтобы цены были зафиксированы до конца года. Мы понимаем этот намек, но вернемся в конце мая. Мы как компании - я за свои компании отвечаю - мы готовы зафиксировать цены до конца 2022 года", - сказал Мазепин журналистам.

По словам Дмитрия Мазепина, отпускные цены на удобрения будут зафиксированы на уровне лета 2021 года.