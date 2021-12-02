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Общество2 декабря 2021 7:50

В Перми руководитель компании по доставке товаров растратил миллион рублей в казино

38-летний мужчина брал деньги из сейфа и фирмы
Анна Маркова
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Пермяк проиграл миллион рублей в интернет-казино.

Пермяк проиграл миллион рублей в интернет-казино.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 38-летнего мужчину задержали полицейские по подозрению в хищении денег фирмы, в которой он работал. С заявлением в правоохранительные органы обратился менеджер службы безопасности организации, которая занимается доставкой товаров. В их филиале была выявлена крупная недостача – 1 млн рублей.

Полицейские провели проверку и выяснили, что руководитель филиала с августа по октябрь брал деньги из сейфа компании и тратил их для игр в интернет-казино.

На пермяка возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.