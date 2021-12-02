В Пермский край доставили более 71 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

В Пермь привезли 71 400 доз вакцины "Спутник Лайт". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли крупную партию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», об этом сообщает Минздрав региона. 71 400 доз препарата будут использованы для ревакцинации. Кроме этого ее ставят тем, кто переболел ковидом в последние 6 месяцев.

В скором времени вакцину распределят по медучреждениям, участвующими в вакцинации населения.

Напомним, тем, кто впервые привился «Спутник Лайт», электронный сертификат с QR-кодом на Госуслугах выдается спустя 21 день. Всего в Прикамье на сегодняшний день прививку сделали 1,169 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 826,8 тыс. человек.