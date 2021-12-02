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Общество2 декабря 2021 5:54

МЧС сообщает о сильном гололеде в ближайшие часы в Пермском крае

После оттепели в регион придут морозы
Анна Маркова
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В Прикамье в ближайшее время на дорогах и тротуарах будет гололед.

В Прикамье в ближайшее время на дорогах и тротуарах будет гололед.

Фото: Валерий ШАХОВ

В Пермском крае в ближайшие несколько часов начнется похолодание. После невероятной оттепели, которая растопила большую часть снега, в регион придут морозы.

ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает, что 2 декабря местами по северу Пермского края ожидается сильное отложение мокрого снега, сильные гололедно - изморозевые отложения.

Жителям стоит быть осторожнее во время передвижений. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни от синоптиков можно посмотреть тут.