Дмитрий Махонин поручил ускорить передачу памятника воину-освободителю в Перми в краевую собственность

Фото: www.permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить передачу в краевую собственность памятника воину-освободителю и мемориального комплекса, а также музея артиллерии в Мотовилихинском районе Перми.

Минимущества Прикамья уже сформировало необходимый пакет документов, чтобы завершить процедуру.

- Прошу руководителей всех профильных ведомств держать вопрос на личном контроле, тянуть с этим решением недопустимо, – сказал Дмитрий Махонин.

Когда памятник перейдет в собственность властей, ответственность за сохранение и реставрацию объектов ляжет на них. Губернатор отметил, что нельзя допустить, чтобы к памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне относились неуважительно. Жители Пермского края внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, а мы, потомки, не можем себе позволить забыть об этом подвиге.

На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается более 1,1 тыс. мемориалов, обелисков, стел, плит и других объектов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс в Мотовилихинском районе установлен рабочим Мотовилихинских заводов, погибшим в годы ВОВ. Он был открыт в мае 1985 года, к 40-летию со Дня Победы.

Он состоит из бронзовой скульптуры воина-освободителя со знаменем в левой руке и автоматом – в правой на постаменте высотой около 15 метров, две гаубицы, произведенные на заводе, и стену памяти с именами 1250 работников предприятия, погибших на фронте и пропавших без вести.