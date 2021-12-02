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Общество2 декабря 2021 3:26

В Пермском крае среди вакцинированных пройдет розыгрыш призов

50 тысяч жителей получат скидки в театр и бассейн
Анна Маркова
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Сделали прививку - получите скидку.

Сделали прививку - получите скидку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Пермского края организовали поощрительную акцию для тех, кто сделает прививку против коронавирусной инфекции. Она стартовала 1 декабря для жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа.

50 тысяч человек получат промокоды на скидку в Театр-Театр и «Олимпию». Их будут выдавать после введения второго компонента. Получить код можно в мобильных пунктах вакцинации, так и в медучреждениях.

Единоразовую скидку в 500 рублей получат вакцинированные:

– на покупку билетов в Пермский академический Театр-Театр (до 15 декабря 2021 года включительно);

– на безлимитное разовое посещение спортивного комплекса «Олимпия» (до 15 января 2022 года включительно).