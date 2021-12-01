В Пермском крае коронавирус обнаружили в 35 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлена 141465 заболевших COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 695 человек в 35 территориях. Пермь - лидер по числу выявленных случаев – 362. В Чайковском – 73, Краснокамске – 38.

В Лысьвенском городском округе заболели 29 человек, в Березниках – 25, в Пермском муниципальном районе – 19, в Кунгуре – 14, в Чусовском городском округе – 12, в Кудымкаре – 11. По 10 положительных тестов в Нытвенском и Соликамском городских округах.

По 9 заболевших в Александровском и Сивинском муниципальных округах, по 8 – в Карагайском муниципальном округе и Оханском городском округе. 7 человек болеют в Березовском муниципальном округе и Чернушинском городском округе.

В Гайнском муниципальном округе ковид у 5человек. В Верещагинском и Осинском городских округах, а также в Ординском и Юсьвинском муниципальных округах по 4 случая. По 3 в Губахе и Суксунском городском округе. В Добрянском и Очерском городских округах, Кишертском, Кудымкарском, Частинском и Юрлинском муниципальных округах по 2 заболевших.

В Бардымском муниципальном округе, Гремячинском городском округе, ЗАТО Звездном, Кизеле и Кунгурском районе выявили по одному случаю.