На главной елке Перми включили огни

В Перми включили огни на главной елке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 1 декабря на эспланаде включили огни на главной городской елке. Необычность этого события еще в том, что впервые это произошло во время дождя. В краевой столице погода сегодня совсем не зимняя, на улице + 2 градуса, на дорогах и тротуарах лужи.

Зажечь огни на главной городской красавице пришли школьники, победители различных мероприятий.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После небольшого представления елка засияла праздничными огнями. Ее высота – 30 метров, ее изготовили по специальному дизайн-проекту. Она состоит из 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей.

Новинка этого года в украшении - световой шатер диаметром 48 метров. Его купол располагаться на высоте 27 метров, спускается нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах. Планировалось, что огни зажгутся и на куполе, но из-за дождя его подключат позже.

Кроме того, огни зажглись на елках в районах города.