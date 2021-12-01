В Пермском крае за 9 месяцев от отравления спиртом скончались 118 человек

В Пермском крае за 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 196 случаев отравлений спиртом. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Пермском крае по данным мониторинга Роспотребнадзора, за 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 196 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 118 человек (60,2 %) скончались .

В ведомстве сообщают, что с января по сентябрь проверили 150 объектов по продаже алкоголя, 136 по обороту алкогольной продукции, 14 объектов, продающих непищевую спиртосодержащую продукцию.

Исследовано 578 проб, все образцы соответствовали обязательным требованиям. По результатам проверок, из оборота изъято 6 партий некачественной алкогольной продукции - 160 литров и 2 партии спиртсодержащей непищевой продукции объемом 0,15 литра.

Напомним, что в ноябре от некачественного алкоголя скончалась 5 человек. Семья, живущая в квартире в микрорайоне Парковый, вечером 16 ноября позвонила в «скорую» с жалобами на ухудшающееся самочувствие. Перед тем, как это произошло, 58-летние супруги и их 38-летняя дочь употребляли спиртное.

Глава семьи не дождался медиков и скончался. Отравившихся дочку и маму врачи успели госпитализировать, но через несколько часов они умерли в реанимации. Выяснилось, что семья из трех человек не единственная, кто стал жертвой суррогатного алкоголя. Скончались еще два человека, жившие в одном доме вместе с отравившейся семьей на проспекте Парковом

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