В Пермском крае с 4 декабря начнет курсировать «Горнолыжный экспресс»

В Пермском крае с 4 декабря запускают ежегодный сезонный маршрут «Горнолыжный экспресс». Фото: "ППК".

В Пермском крае с 4 декабря запускают ежегодный сезонный маршрут на горнолыжный комплекс в Губаху. Электропоезд пойдет по маршруту Пермь-1 – Углеуральская – Пермь-2, об этом сообщает «Пермская пригородная компания».

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по выходным и праздничным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 7.06 (время местное). В Перми будут остановки: «Мотовилиха», «Молодежная» и станция «Левшино». От станции «Углеуральская» до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус. Его расписание организовано с временем прибытия и отправления электропоезда. Время в пути - 3 часа 20 минут. На станцию Пермь-2 «Горнолыжный экспресс» вернется в 21.33.

Напомним, что в электричке есть специальные места для спортивного инвентаря (лыж, сноубордов). Для пассажиров с маленькими детьми в одном из вагонов установлен мягкий манеж.

Цена билета на электричку и автобус туда–обратно - 770 рублей, для студентов – 680 рублей, для детей от 5 до 7 лет – 320 рублей. Провоз спортинвентаря – бесплатный. Продажа билетов начинается за 10 суток. Оформить их можно во всех пригородных кассах, через мобильное приложение «Пригород», на сайте АО «ППК» и у контролера-кассира в вагоне.