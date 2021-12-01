Пермяки стали активно оснащать свои дома «умными» лампами и розетками

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С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34 процентов в натуральном выражении и 41 процентов в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

- По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30 процентов. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. В Пермском крае этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 72 процента, это выше, чем в целом по стране. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, далее следуют Яндекс.Станция Лайт и JBL Link Portable.

В нашем регионе в список самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 11,3 процента. Продажи этих устройств выросли в 1,25 раза в штуках. В этой категории пермяки чаще всего выбирали продукцию Яндекса - самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010. Высоким спросом пользовались комплекты умного дома (4 процента) и камеры видеонаблюдения (4 процента). Еще одним гаджетом, который устанавливают пермяки в своих домах, стали смарт-розетки для экономии и учёта электричества (3 процента).

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Пермском крае выросла на 22 процента до 4974 рублей. В целом по стране показатель чуть меньше - 4671 рубль. Пермяки предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 82 процентов продаж, против 18 процентов в интернет-магазине.